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Trabzon'da akrabalarını bıçaklayarak öldüren şüpheliler adliyeye getirildi

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Trabzon'un Araklı ilçesinde Hacovid Yaylasında meydana gelen olayda akrabalarını bıçaklayarak öldüren ve evlerini ateşe veren 3 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Trabzon'un Araklı ilçesi Hacovid Yaylasında dün akrabalarını bıçaklayarak öldüren ve ardından da evlerini içindekiler ile ateşe veren 3 kişi bugün öğle saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Araklı Adliyesi'ne getirildi.

Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Hacovid Yaylasında dün sabaha karşı 05.30 sıralarında Arif Altuntaş'a ait yayla evinde yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan Arif Altuntaş (66), Gülizar Altuntaş (61) ve akrabaları Kasım Altuntaş (67) olmak üzere 3 kişi yanarak öldü.

Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri şahısların olayla ilgili aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve akrabaları olan şüpheliler M.A., M.A. ve A.A. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldüklerini ve ardından da evi ateşe verdiklerini belirledi. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 3 kişi bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Araklı Adliyesi'ne getirildi. Çelik yelek giydirilen ve araçlardan ayrı ayrı çıkartılan 3 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına alındı.

Öte yandan suça teşvik edildiği belirlenen A.A.'nın elindeki sargı ve bandaj dikkat çekti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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