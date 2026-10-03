Trabzon'da 12 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürüldüğü iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Trabzon'da 12 yıl önce kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın öldürüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma, yeni tanık ifadesi üzerine yeniden açıldı. Dosya kapsamında gözaltına alınan E.A. ile A.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Trabzon'da 26 Haziran 2014 tarihinde kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın kaybolmalarına ilişkin yürütülen soruşturma, dosyanın yeniden incelenmesi ve yeni tanık beyanının ardından yeniden gündeme geldi. Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın kayboldukları yönünde yakınlarının müracaatı üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Köksal Kol'un kaybolduğu gün sabah saatlerinde Trabzon Fatih Devlet Hastanesi bahçesinde E.A. ve F.B. ile buluştuğu, üç kişinin Sürmene ilçesine gittiği ve saat 13.00'ten sonra Kol'dan haber alınamadığı belirlendi. Kol'un kullandığı telefonun da iletişime kapandığı ve kaybolduğu günden bu yana cihaza başka bir hat takılmadığı tespit edildi.

Mehmet Kaplan'ın ise aynı gün saat 19.00 sıralarında bir alışveriş merkezi yakınında E.A. ve F.B. ile buluştuğu, E.A.'ya ait araçla bölgeden ayrıldığı belirlendi. E.A. ve Mehmet Kaplan'ın kullandıkları telefonların Karlık mevkiinde sinyal verdiği, Kaplan'ın daha sonra kendisinden haber alınamadığı ve telefonunun iletişime kapandığı tespit edildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında kayıp şahısların son görüştükleri E.A. ve F.B.'nin ifadeleri alındı. E.A., Mehmet Kaplan ile arasında çek ve para alışverişi bulunduğunu, Köksal Kol'a ise 45 bin TL borcu olduğunu söyledi.

E.A., 26 Haziran 2014 tarihinde Köksal Kol'u Sürmene'de bıraktığını, aynı gün akşam saatlerinde Mehmet Kaplan ile bir alışveriş merkezi önünde çek meselesi nedeniyle görüştüğünü anlattı. E.A.'nın Köksal Kol ile hastaneye gidip gitmediğine ilişkin 7 Temmuz ve 17 Temmuz 2014 tarihli ifadeleri arasında farklılık bulunduğu tespit edildi.

F.B.'nin de ilk ifadesinde kayıp şahısları olay günü görmediğini söyledi. Ancak 23 Temmuz 2014 tarihli şüpheli ifadesinde Köksal Kol ile Sürmene'ye, Mehmet Kaplan ile de Karlık yönüne aynı araçta gittiğini anlattı. F.B., Köksal Kol'un yaklaşık saat 13.30'da Sürmene'de araçtan indirildiğini, Mehmet Kaplan ile yapılan akşam yolculuğunda ise kendisinin yaklaşık saat 19.30'da Karlık yolunda bırakıldığını beyan etti.

Mangal yapılan bölge HTS kayıtlarında tespit edildi

Dosyada yer alan bilgilere göre, S.K., 24 Haziran 2014 tarihinde Köksal Kol ve Mehmet Kaplan ile birlikte E.A.'nın aracına binerek Mağmat Boğazı civarında mangal yapılan bölgeye gittiklerini anlattı. HTS kayıtlarının incelenmesinde de ilgili kişilerin telefonlarının 24 Haziran 2014 tarihinde saat 15.30 ile 19.30 arasında bölgeye yakın baz istasyonlarından sinyal verdiği tespit edildi. E.A.'nın telefonunun saat 17.31'de Dumankaya Mahallesi Kalecik Tepesi'nden, Mehmet Kaplan'ın telefonunun saat 17.22'de aynı bölgeye yakın baz istasyonundan sinyal aldığı, F.B.'nin hattının ise saat 15.41 ve 19.43'te Karlık mevkiinden sinyal verdiği belirlendi. Köksal Kol'un telefonunun da saat 19.15'te Karlık Tepesi'nden sinyal verdiği tespit edildi.

Yıllar sonra yeni tanık dinlendi

Soruşturma kapsamında Y.Ç.'nin 8 Şubat 2016 ve 4 Haziran 2018 tarihinde verdiği ifadelerde F.B. ile E.A. arasında Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın öldürüldüğüne ilişkin bir konuşma duyduğunu söylediği kayıtlara geçti. E.A. ve F.B. ise suçlamaları kabul etmedi.

A.B.'nin de 16 Nisan 2020 ve 18 Nisan 2020 tarihinde verdiği ifadelerde E.A.'nın Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ı ayrı zamanlarda silahla öldürdüğünü ve cesetlerin önceden açılmış bir çukura gömüldüğünü gördüğünü söyledi. A.B.'nin gösterdiği yerde yapılan aramada cesetlere ulaşılamadı. E.A. suçlamaları reddederken, E.A. ve A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

F.B.'nin kız kardeşi C.Ç. ile eşi A.Ç. de 2 Eylül 2021 tarihinde verdikleri ifadelerde, F.B.'nin alkollüyken E.A.'nin birilerini vurup öldürdüğünü söylediğini beyan etti.

F.B.,21 Eylül 2019 tarihinde hayatını kaybederken, cesetlere ve iddiaları doğrulayacak yeterli delile ulaşılamadığı gerekçesiyle E.A., A.B., F.B., ve V.Y. hakkında 22 Şubat 2022 tarihinde ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. 5 Temmuz 2022 tarihinde ise faili meçhul şüpheliler yönünden daimi arama kararı yazıldı.

Yeni tanık ifadesi dosyayı yeniden açtırdı

Dosyanın yeniden incelenmesi kapsamında, F.B.'nin olay tarihinde eşi olan ve 5 Mayıs 2017 tarihinde boşandığı H.K.'nin 24 Eylül 2026 tarihinde tanık olarak ifadesi alındı. H.K. yağmurlu bir akşam hava karardıktan sonra F.B. ile E.A.'nın Karlık köyündeki evlerine geldiklerini, F.B.'nin kendisinden kazma ve kürek istediğini anlattı.

H.K., kazma ve küreği ne yapacaklarını sorduğunda F.B.'nin E.A.'nın Karlık köyünde aldığı arsada ev yapacağını ve evin temelini açacaklarını söylediğini, kazma ve küreklerin alınmasının ardından F.B. ile E.A.'nın araçla ayrıldığını belirtti.

Yaklaşık iki saat sonra F.B.'nın yalnız, üstü çamurlu ve telaşlı halde kazma ve kürekle eve döndüğünü anlatan H.K., ertesi gün de F.B. ile E.A.'nın yine akşam saatlerinde eve gelerek kazma ve kürek alıp ayrıldıklarını, F.B.'nin yaklaşık iki saat sonra yine üstü çamurlu şekilde eve geldiğini beyan etti. H.K. ayrıca C.Ç.'den F.B.'nın alkollü olduğu bir akşam Mehmet Kaplan ve Köksal Kol'u E.A.'nın para yüzünden vurarak öldürdüğünü, ardından şahısları gömdüklerini, daha sonra da gömdükleri yerden çıkartıp başka bir yere gömdüklerini anlattığını duyduğunu söyledi.

Bu yeni delil üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Şubat 2022 tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması talep edildi. Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Eylül 2026 tarihli kararı ile ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırıldı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile arama ve el koyma talebinin kabul edilmesinin ardından E.A. ve A.B.'nın ikametlerinde 30 Eylül 2026 tarihinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, iki şüpheli gözaltına alındı.

A.B. cinayetleri anlattı: "Çukur kazıp gömdük, olay yerini benzin dökerek yaktık"

A.B.'nin ifadesinde E.A.'nın Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'a çok borcu olduğunu, aralarında namus meselesi bulunduğunu ve bu kişileri öldüreceğini söylediğini, kendisinden ve F.B.'den yardım istediğini anlattığı belirtildi.

A.B., F.B. ile kazma ve kürek satın alarak Mağmat Boğazı yakınındaki ormanlık alanda iki kişinin sığabileceği bir çukur kazdıklarını söyledi.

Olay günü F.B.'nin kendisini arayarak piknik alanına gidip mangalı yakmasını istediğini anlatan A.B., bir süre sonra E.A. ve F.B.'nin Köksal Kol'u araçla getirdiklerini, E.A.'nın Köksal Kol'un arkasından yaklaşarak başına bir el ateş ettiğini, üzerinden telefon, para ve bazı evrakları aldığını ve F.B. ile birlikte Köksal Kol'u önceden kazdıkları çukura taşıdıklarını beyan etti.

Yaklaşık iki saat sonra F.B.'nin kendisini tekrar aradığını belirten A.B., bu kez Mehmet Kaplan'ın getirildiğini, E.A.'nın Mehmet Kaplan'ın da arkasından yaklaşarak başına bir el ateş ettiğini, borçtan kurtulduğunu söylediğini anlattı. A.B., Mehmet Kaplan'ın üzerinden telefon ve para alındığını, F.B. ile Mehmet Kaplan'ı da aynı çukura koyarak üzerlerini kapattıklarını, E.A.'nın benzin dökerek olay yerini yaktığını ve bu konuyu anlatmaları halinde kendilerini öldüreceğini söylediğini ifade etti.

A.B., olaydan üç gün sonra E.A.'nın isteği üzerine F.B. ile gömü yerini kontrol ettiklerini, herhangi bir değişiklik görmediklerini söyledi.

2 kişi tutuklandı

E.A.'nın korktuğu için başlangıçta polise yanlış yer gösterdiğini belirten A.B., 2020 yılındaki ifadesinde çukur kazılması ve cesetlerin gömülmesini anlatmadığını, daha sonra gerçek yeri gösterdiğini, E.A. ve F.B.'nin kendisine güvenmeyerek cesetleri başka bir yere taşıdıklarını düşündüğünü ancak yeni yeri bilmediğini beyan etti.

E.A. ise 30 Eylül 2026 tarihli ifadelerinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Başsavcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen E.A. ve A.B., Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı