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Torpil Patlaması: 13 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde elinde torpil patlayan 13 yaşındaki K.S. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Elinde torpil patlayan çocuk ağır yaralanmıştı... Patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir çocuğun elindeki torpilin patladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kemalettin Mahallesi'nde yaşanan olayda, 13 yaşındaki K.S. isimli çocuk elinde çok sayıda torpille sokakta yürüdüğü sırada patlama meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, torpilin çocuğun elinde bir anda infilak ettiği, patlamayla birlikte yere yığıldığı ve çevredeki vatandaşların panikle koştuğu anlar yer aldı.

Patlama sonucu K.S.'nin kolunun parçalandığı öğrenildi. Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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