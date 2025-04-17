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Törende kendini tutan Tarkan, cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu

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Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Almanya'daki Avrupa turnesi sırasında acı haberi alır almaz İstanbul'a dönen Tarkan, cenaze törenine katıldı. Maltepe Cumhuriyet Camii'nde gerçekleşen cenaze töreni boyunca sakin ve güçlü bir duruş sergileyen Tarkan, cenazenin uğurlandığı anlarda hislerine yenik düşerek hüngür hüngür ağladı.

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Tevetoğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii'ne getirildi. Tarkan camiye cenaze aracıyla geldi. Cenaze töreninin gerçekleşeceği Maltepe Cumhuriyet Camii ve çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı. Taziyeleri kabul eden Tarkan'ı, yakınları yalnız bırakmadı.

Törende kendini tutan Tarkan, cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu

Törende metanetli bir duruş sergileyen Tarkan, cenaze aracına bindiği sırada gözyaşlarına hâkim olamadı. Hüngür hüngür ağlayan sanatçının acısı, kameralara yansıdı. Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi

Törende kendini tutan Tarkan, cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu

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Törende kendini tutan Tarkan, cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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