Topuk Kanı Almayan Aileye Kayyum Atanması Kararı İtirazla Geçersiz Kılındı

Adana'da dünyaya gelen bebeklerinden topuk kanı aldırmadıkları için dava açılan ve 2.5 aylık bebeklerine kayyum atanan ailenin itirazı kabul edildi. Yürütülen soruşturmada neticesinde takipsizliğine karar verildi.

Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin 4.5 ay önce özel bir hastanede M.T., adını verdikleri evlatları dünyaya geldi. Ancak aile, evlatlarından topuk kanı aldırmadı ve aşı olmasını istemeyerek evrakları imzalayıp daha sonra taburcu olup evlerine gitti.Ancak topuk kanı alınmayıp aşı yapılmadığı için özel hastane durumu çiftin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına, onlarda Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Topuk kanı aldırmayan aile hakkında Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada mahkeme, ailenin ifadesine başvurdu, 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi. Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak'ın kardeşi F.Ç.'yi evlatlarının vasisi olarak mahkemeye bildirdi.

Aile karara itiraz etti

Baba Murat Çakmak, verilen karara avukatlarıyla birlikte itiraz etti. Yürütülen soruşturma kapsamında karar açıklandı. Kararda, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğü maddesi nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Ayrıca karar evrakı, aileye idari yaptırım kararı için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi.

"Evladım demek ki belediye değilmiş"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan baba Murat Çakmak, "Benim evladım demek ki belediye değilmiş. Karara itiraz ettik ve bu sonuç çıktı. Ben tıbba asla karşı bir insan değilim sadece topuk kanı alınmasını istemiyordum. Karara saygılıyız, adalet yerini buldu" dedi. - ADANA