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Tokat Valiliği, şebeke suyu için uyarı yaptı; başvuru sayısı 2 bin 914'e ulaştı.

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Tokat Valiliği, şebeke suyu için uyarı yaptı; başvuru sayısı 2 bin 914'e ulaştı.
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Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim'den itibaren görülen sağlık şikayetleri için inceleme başlatıldığını açıkladı. 11 Ekim saat 08.00 itibarıyla başvuru sayısı 2 bin 914'e ulaşırken, tedavisi süren 18 çocuğun durumu iyi, şebeke suyunun içme amaçlı kullanılmaması tavsiye edildi.

Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 2 bin 914'e ulaştı. Hastanelerde takip ve tedavileri süren 18 çocuğun genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren görülen sağlık şikayetlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, başvuruların ardından ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi. 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla toplam 2 bin 914 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu kaydedilen açıklamada, 18 çocuğun hastanelerde takip ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sağlık ekiplerince yakından takip edildikleri bildirildi.

Su numuneleri Ankara'ya gönderildi

Şikayetlerin nedeninin belirlenmesi için ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numunelerinin ayrıntılı inceleme amacıyla Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiği kaydedildi. Sonuçların 3 gün içerisinde alınmasının beklendiği ifade edildi. Şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması tavsiye edildi Valilik, laboratuvar sonuçları açıklanana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmamasını, bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanmasını tavsiye etti. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği, ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, inceleme sonuçları ve süreçteki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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