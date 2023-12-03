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Tokat'ta Yolcu Otobüsüne Tüfekle Ateş Açıldı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Edinilen bilgilere göre, olay Erbaa ilçesine bağlı Hacıpazar köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa ilçesinden İstanbul'a giden ve içerisinde 30 yolcu bulunan otobüse kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. Otobüsün motor kısmına isabet eden saçmalar mazot filtresini deldi. Olayı fark eden otobüs sürücüsü aracı durdurarak, yolcular aynı firmaya ait başka bir otobüse aktarıldı. Olayda yaralanan olmazken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

"Ne olduğunu anlayamadık"

Araca ateş açıldığını sonradan fark ettiklerini belirten otobüs şöforü Hakan Başören, "Biz bir şey hissetmedik. Sadece ateş sesini duyduk, ne olduğunu anlayamadık. Biraz ilerledikten sonra farkına vardık. Araçta 30 kişi bulunuyordu, yolculuğu İstanbul'a yapıyorduk" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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