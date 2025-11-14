Silahla sosyal medyada poz veren çocuk, bir genci vahşice katletti: 3 tutuklama
Tokat'ta bir kafede "yan baktın" gerekçesiyle çıkan kavgada 23 yaşındaki Kenan Tayyip Yılmaz'ı 6 yerinden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki zanlı ve beraberindeki şahıslar tutuklandı. 17 yaşındaki zanlının, silahla verdiği pozu sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.
Tokat'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği "yan baktın" kavgasında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAN BAKTIN KAVGASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Kent merkezindeki bir kafede "yan baktın" iddiasıyla başlayan tartışma, otoparkta cinayete dönüştü. Kenan Tayyip Yılmaz (23), 17 yaşındaki M.D.T. tarafından 6 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan M.A.A. ve K.Ç. ise havaya ateş açarak mermilerden biri park halindeki araca isabet etti.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olaydan sonra kaçan 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bıçak ve silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SOSYAL MEDYADA SİLAHLA POZ VERMİŞ
Öte yandan 17 yaşındaki zanlı ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Zanlının daha önce, silahla verdiği pozu sosyal medyadan paylaştığı öğrenildi.