Silahla sosyal medyada poz veren çocuk, bir genci vahşice katletti: 3 tutuklama

Tokat'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği "yan baktın" kavgasında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAN BAKTIN KAVGASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kent merkezindeki bir kafede "yan baktın" iddiasıyla başlayan tartışma, otoparkta cinayete dönüştü. Kenan Tayyip Yılmaz (23), 17 yaşındaki M.D.T. tarafından 6 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan M.A.A. ve K.Ç. ise havaya ateş açarak mermilerden biri park halindeki araca isabet etti.

Kenan Tayyip Yılmaz

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaydan sonra kaçan 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bıçak ve silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADA SİLAHLA POZ VERMİŞ

Öte yandan 17 yaşındaki zanlı ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Zanlının daha önce, silahla verdiği pozu sosyal medyadan paylaştığı öğrenildi.