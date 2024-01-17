Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti engellemeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ikamet ve şahısların üzerinde yapılan aramada 806 sentetik ecza hap ile 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 5 şüpheliden 2'si serbest kalırken 3 zanlı ise tutuklandı.