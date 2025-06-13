Tokat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Tokat-Sivas karayolunda kontrolden çıkan bir otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti. Kazada 1'i çocuk toplam 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarpıp karşı şeride geçti. Kazada 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. idaresindeki 60 AGZ 506 plakalı Chevrolet marka otomobil, Tokat-Sivas karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç karşı şeride geçerek durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Y.Ö. ile birlikte araçta bulunan 1'i çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilin motor kısmından dumanların yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ihtimaline karşı araca suyla müdahale eden ekipler, güvenlik önlemi aldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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