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Tokat'ta trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

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Tokat-Niksar karayolunda meydana gelen trafik kazasında, karşı yönden gelen tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat- Niksar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza 12.45 sıralarında Tokat- Niksar karayolu Dönekse mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Tokat'tan Niksar istikametine gitmekte olan A. T. idaresindeki 06 EJR 074 plakalı çekici tır ile karşı yönden gelen ve Ayşe Yılmaz'ın kullandığı 23 ADY 976 plakalı Opel marka otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç trafiği kontrollü bir şekilde sağlanırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan bir kişiyi çıkarttı. Kazada otomobil şoförü Ayşe Yılmaz (43) ile birlikte İlknur Karabulut (23) hayatını kaybederken, Z. A. isimli kişi ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

Allah rahmet eylesin, ailelerine sabırlar versin

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah rahmet eylesin yollara dikkat etmek lazım hemde çok

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