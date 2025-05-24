Fareleri korkutmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu

Fareleri korkutmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
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Fareleri korkutmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
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Tokat'ta iki kadın, fareleri kaçırmak amacıyla çatıda kükürt ve ispirto yakarak kimyasal duman çıkardı. Duman, apartmanın tamamına yayılarak 4 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta iki kadın, fareleri kaçırmak için binanın çatısında kükürt ve ispirto yaktı. Apartmanı saran kimyasal dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

FARELERİ KAÇIRMAK İÇİN KÜKÜRT VE İSPİRTO YAKTILAR

Bedestenilioğlu Mahallesi Derbent Caddesi üzerindeki Oğulkent Sitesi F Blok'ta yaşanan olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre iki kadın, apartmanda görülen farelerden kurtulmak için çatı katında kükürt yakarak duman çıkarmaya çalıştı. Ancak kükürdün üzerine ispirto dökülüp yakılması sonucu beklenmedik bir kimyasal reaksiyon meydana geldi.

Fareleri korkutmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu

KİMYASAL DUMAN 4 KİŞİYİ ZEHİRLEDİ

Kadınların fareleri dumanla kaçırmak için denedikleri yöntem sonucu çatıdan yayılan yoğun kimyasal duman, saniyeler içinde apartmanın tamamına yayıldı. Apartman sakinleri nefes almakta zorlanarak panikle balkonlara çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fareleri korkutmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu

Koridorları duman bastığı için içeride mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 vatandaş kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ateşi yakan iki kadın ifadeleri alınmak üzere karakola gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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