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Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu

Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
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Tokat Niksar'da bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru Şükrü Daştan, sulama kanalındaki aracı içerisinde ölü bulundu.

Tokat'ta bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli polis, ölü olarak bulundu.

Dün Niksar ilçesinde yer alan evinden çıkan emekli polis memuru Şükrü Daştan'dan bir daha haber alınamadı. Durum üzerine ailesi tarafından jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunuldu.

Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu

SAZLIKLARIN ARASINDA BULUNDU

Jandarma ekipleri, Şahinli-Mahmudiye yolu üzerindeki sulama kanalında yaptıkları aramada sazlıkların arasında bir otomobil tespit etti. Kanaldaki aracın içerisinde yapılan incelemede 66 yaşındaki Daştan'ın cesedine ulaşıldı. Şükrü Daştan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Niksar Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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