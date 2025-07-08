Tokat'ta Kanyona Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Kanyona Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
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Reşadiye ilçesinde doğa gezisi sırasında dengesini kaybederek suya düşen Turan Başaran (44) hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kanyonda dengesini kaybederek suya düşen bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, doğa gezisi ve piknik için ailesiyle birlikte Zinav Kanyonu'na giden Turan Başaran (44), bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten suya düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kanyonda yaptığı arama çalışmaları sonucunda Turan Başaran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Başaran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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