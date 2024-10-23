Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Jandarma Kılığında Dolandırıcılık: 75 Yaşındaki Adamın 30 Bin TL'sini Çaldı

Tokat'ta Jandarma Kılığında Dolandırıcılık: 75 Yaşındaki Adamın 30 Bin TL'sini Çaldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta kendisini jandarma olarak tanıtan bir dolandırıcı, 75 yaşındaki bir vatandaşın evinden 30 bin TL çaldı. JASAT ekipleri, hızlı bir çalışma ile şüpheliyi yakalayıp, çalınan parayı mağdura teslim etti.

Tokat'ta kendisini jandarma olarak tanıtıp yaşlı adamın parasını çalan şahıs, JASAT ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla etkin mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Pazar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Pazar ilçesinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şahıs, 75 yaşındaki bir vatandaşın evinden 30 bin TL değerinde para çaldı. Olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçen Jandarma ekipleri, titizlikle yürütülen çalışma sonucu şüpheliyi saklandığı pansiyonda kıskıvrak yakaladı. Ele geçirilen paralar, mağdur vatandaşa teslim edilerek olay aydınlatıldı. Adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Dolandırıcı Güvenlik Jandarma Politika 3-sayfa Hukuk JASAT tokat Suç

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YouTube bugün açılır mı? 23-24 Ekim YouTube düzeldi mi? Bugün dizi yayınlanacak mı, diziler ertelendi mi 23 Ekim Çarşamba? Erişim engeli ne zaman kalkacak? Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba? YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü? İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü? Twitter çöktü mü, ? 23 Ekim Çarşamba Twitter kapandı mı, neden açılmıyor? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? Twitter (X) çöktü mü? 23 Ekim Twitter'a ne oldu, neden girilmiyor? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Ekim Facebook'a neden girilmiyor? Instagram ne zaman düzelecek 23 Ekim Çarşamba (BANT DARALTILDI MI)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.