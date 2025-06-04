Tokat'ta Güvenlik Operasyonları: Yüzlerce Şüpheli Yakalandı

Tokat'ta mayıs ayında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalanırken uyuşturucu, kaçak ürün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde yürüttükleri suç ve güvenlik operasyonlarına dair kapsamlı verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, terörle mücadeleden kaçakçılığa, asayişten siber suçlara kadar birçok alanda yoğun çalışmalar gerçekleştirildi.

Terörle mücadelede 13 operasyon, 4 gözaltı

Güvenlik güçleri, terörle mücadele kapsamında 13 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uyuşturucuya geçit yok: 44 operasyon, 53 gözaltı

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde 44 operasyon düzenlendi. Toplam 53 kişi gözaltına alınırken, 5 kişi tutuklandı ve 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda; 30,88 gram metamfetamin, bin 315 adet sentetik ecza hap,

bin 451,88 gram bonzai, 17,7 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 9 tutuklama

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 24 operasyon yapıldı. 44 kişi gözaltına alınarak 9 kişi tutuklanırken 3 kişi hakkında adli kontrol uygulandı. Ayrıca operasyonlarda; 119 bin 160 adet makaron, 6 litre sahte içki, 93 litre etil alkol, 209 kilogram tütün ele geçirildi.

Asayiş uygulamalarıyla 474 kişi yakalandı

Asayiş birimleri tarafından bin 217 uygulama gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda aranan şahısların da bulunduğu 474 kişi yakalanırken 38 kişi tutuklandı. Ayrıca; 38 ruhsatsız tabanca, 15 kuru sıkı tabanca, 13 ruhsatsız tüfek ve 390 adet fişek ele geçirildi.

Trafikte 123 binden fazla araç denetlendi

Trafik ekipleri, Mayıs ayında 123 bin 862 aracı denetledi. 25 bin 912 araca işlem yapılırken, 911 araç trafikten men edilerek 204 sürücü belgesine el konuldu.

Siber suçlara karşı bilgilendirme ve işlem

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; 3 kişi hakkında yasadışı bahis, 18 kişi hakkında müstehcenlik suçu kapsamında işlem yaptı. Ayrıca 7 bin 635 kişiye siber güvenlik konusunda bilgilendirme verildi.

Göçmen kaçakçılığına 8 operasyon

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ise 8 operasyon gerçekleştirildi. 15 organizatör yakalanırken, 7'si tutuklandı. 35 düzensiz göçmen ise Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - TOKAT