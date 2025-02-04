Tokat'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Reşadiye Trafo Merkezi'nde bakım ve onarım çalışması yapan Recep Sansar (60), elektrik akımına kapıldı.

Sağlık ekiplerince ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sansar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT