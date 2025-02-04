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Tokat'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
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Reşadiye ilçesinde TEİAŞ'a bağlı trafo merkezinde bakım çalışmaları yapan 60 yaşındaki işçi Recep Sansar, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Reşadiye Trafo Merkezi'nde bakım ve onarım çalışması yapan Recep Sansar (60), elektrik akımına kapıldı.

Sağlık ekiplerince ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sansar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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