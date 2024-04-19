Tokat'ta depremin ardından bazı yollarda çatlaklar oluştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün akşam saat 18.11`de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin ardından saat 21.43`te 4 büyüklüğünde, saat 22.31`de 4,4 büyüklüğünde ve saat 00.09`da 4,1 büyüklüğünde dört depremin daha meydana geldi.

Çevre illerden de hissedilen depremlerin ardından ilçe merkezi ile Buğdaylı köyü yolu 6`ncı kilometresi çatlaklar oluştu. Ayrıca ilçede camilere giremeyen vatandaşlar, Cuma namazını bölgede belirlenen halı saha, okul bahçesi ve açık alanlarda kıldı.