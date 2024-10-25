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Tokat'ta DEAŞ Finansörlerine Şafak Operasyonu: 2 Tutuklama

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Tokat'ta düzenlenen şafak operasyonunda DEAŞ'a finansman sağladıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 24 bin 100 TL nakit para ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

DEAŞ finansörlerine Tokat emniyetinden tokat gibi şafak operasyonu: 2 tutuklama

TOKAT - DEAŞ'a finansman sağladıkları tespit edilen 2 kişi Tokat'ta yapılan operasyonla gözaltına alındı. İki DEAŞ'lı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütüne üye oldukları ve finansman sağladıkları tespit edilen 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 24 bin 100 TL nakit para, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında adli işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ta DEAŞ Finansörlerine Şafak Operasyonu: 2 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Tokat Terör Polis Hukuk

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