14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 14 yaşındaki E.E.Ş.'nin davranışlarından şüphelenen ailesi, kızlarının cep telefonunu inceledi.
MESAJLARI GÖREN AİLE HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medya hesaplarındaki mesajları gören aile, kızlarına cinsel saldırıda bulunulduğu şüphesiyle harekete geçti. Aile, 17 yaşındaki Y.Ç. ve 23 yaşındaki H.Ç.Ö. isimli şahıslardan şikayetçi oldu.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve H.Ç.Ö., 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.