Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Keşmir bölgesinde çok sayıda patlama

Dünya yeni savaşın eşiğinde! Komşu ülkeyi füzelerle vurdular
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 14 yaşındaki E.E.Ş.'nin davranışlarından şüphelenen ailesi, kızlarının cep telefonunu inceledi.

Tokat'ta 14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar Şüphesi: 2 Kişi Tutuklandı

MESAJLARI GÖREN AİLE HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya hesaplarındaki mesajları gören aile, kızlarına cinsel saldırıda bulunulduğu şüphesiyle harekete geçti. Aile, 17 yaşındaki Y.Ç. ve 23 yaşındaki H.Ç.Ö. isimli şahıslardan şikayetçi oldu.

Tokat'ta 14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar Şüphesi: 2 Kişi Tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve H.Ç.Ö., 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat'ta 14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar Şüphesi: 2 Kişi Tutuklandı

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

kazığa çakmalı böylelerini

Yorum Beğen171
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

Çarmağa gerin

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Ahlak edep yoksunu ana babaların çocukları bunlar

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Gereken Yapılır İçerde..

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Taşkın:

gelecek ay disari salmayi unutmayin aman... yaziklar olaun adaletinize.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞaduman Albayrak:

Hepimizin çocukları var rabbim korusun çok kötü birşey bunları çıkarmasınlar içerden inşallah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.