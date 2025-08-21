Tokat'ın Sulusaray İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak belirlendi. Vatandaşlar kısa süreliğine sokaklara çıkarken, yıkım ihbarı alınmadı. AFAD ekipleri hasar tespiti için bölgeye sevk edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afad'ın paylaştığı bilgilere göre, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.02 kilometre olarak kaydedildi. Vatandaşlar kısa süreliğine sokaklara çıkarken AFAD ekiplerine yıkım ihbarı gelmedi. Tokat AFAD ekipleri hasar tespiti yapmak için bölgeye sevk edildiği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
