Tokat-Amasya Karayolunda Takla Atan Araç Kazası

Tokat- Amasya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Tokat-Amasya karayolu Kuruçay mevkisinde yaşandı. 60 HH 445 plakalı Fiat Tofaş otomobilin sürücüsü Yadigar Duru, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. O anlar, araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Kaza yapan sürücü Yadigar Duru keskin virajın kaldırılmasını isteyerek, "18 yaşında bir genç olarak Kuruçay mevkiindeki keskin virajın kaldırılmasını istiyorum. Ben o virajdan sağ çıktım. Ama diğerleri benim gibi sağ çıkamayabilir. Yol demek hayat demek. Ufacık bir yarayla atlattım" dedi. - TOKAT