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Tokat'ta Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş Şehit Oldu

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Tunceli'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Tokatlı Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş şehit oldu. Acı haber, ailesine askeri yetkililer tarafından iletildi. Şehit Kızılateş'in naaşı yarın ikindi namazı sonrası defnedilecek.

Tokat'a şehit ateşi düştü

TOKAT - Tunceli'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Tokatlı Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateşşehit oldu. Acı haber, Tokat Bedestenoğlu Mahallesi'ndeki ailesine askeri yetkililer tarafından iletildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca Karakolu sorumluluk bölgesinde sürdürülen tıkama görevi icra eden 62 JAA 408 plakalı Ejder Yalçın idaresindeki askeri araç kaza yaptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Tokat doğumlu Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateşşehit oldu. Şehit Kızılateş'in Tokat Bedestenoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına haberi askeri yetkililer verdi. Evinin balkonuna Türk bayrağı asılırken sağlık ekipleri mahallede hazır bekletildi. Şehit Kızılateş'in naaşı yarın ikindi namazı müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Baba Tacettin ve anne Gülten Kızılateş'in 1 erkek, 3 kız çocuğu olduğu, ayrıca şehit Doğan Kızılateş'in de bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Uzman Onbaşı Jandarma 3-sayfa Tunceli Tokat Kaza

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