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Tofaş otomobil çaya uçtu: Sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü İbrahim Kurt'un kontrolünü kaybettiği otomobil Yumacık Çayı'na uçtu. Kurt olayda hayatını kaybederken, yaralı eşi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Tofaş otomobil çaya uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay-Kastamonu karayolunda İbrahim Kurt (62) idaresindeki 37 ADN 357 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Topuk köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Yumacık Çayı'na uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araç sürücüsü İbrahim Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kurt'un yaralanan eşi Gülseren Kurt ise, ambulansla Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Gülseren Kurt, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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