Tilkiyi vurup ağaca astılar! Mahalle sakinleri ayaklandı
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Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir tilkinin silahla vurulduktan sonra ağaca asıldığı ortaya çıktı, vatandaşlar tepki gösterdi.
Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalledeki vatandaşlar bir tilkinin ağaca bacağından asıldığını fark etti. Tilkiye yaklaşan vatandaşlar, hayvanın ateşli silahla vurularak telef edildiğini gördü.
MAHALLE SAKİNLERİ AYAKLANDI
Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, hayvanı telef edip birde ağaca asan şahısların bulunarak cezalandırılmasını istedi. Olaya tepki gösteren mahallede sakinlerinden Devran Serin (43)," Bu yapılanlar canice, buraya asmışlar bu tilkiyi. Yapanların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa