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Tilkiyi vurup ağaca astılar! Mahalle sakinleri ayaklandı

3. Sayfa Haberleri

Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir tilkinin silahla vurulduktan sonra ağaca asıldığı ortaya çıktı, vatandaşlar tepki gösterdi.

Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalledeki vatandaşlar bir tilkinin ağaca bacağından asıldığını fark etti. Tilkiye yaklaşan vatandaşlar, hayvanın ateşli silahla vurularak telef edildiğini gördü.

MAHALLE SAKİNLERİ AYAKLANDI

Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, hayvanı telef edip birde ağaca asan şahısların bulunarak cezalandırılmasını istedi. Olaya tepki gösteren mahallede sakinlerinden Devran Serin (43)," Bu yapılanlar canice, buraya asmışlar bu tilkiyi. Yapanların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Tilkiyi vurup ağaca astılar

Tilkiyi vurup ağaca astılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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