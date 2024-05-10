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TikTok hesabından paylaştığı görüntü olay oldu! Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürdü

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Eda Çelik isimli bir TikTok kullanıcısı gece kulübüne götürdüğü büyükannesini "Bu anneannenizi gece kulübüne götürmeniz için bir işaret" notuyla paylaştı. Yaşlı kadının gece kulübündeki o anları sosyal medyada gündem oldu.

Bir TikTok kullanıcısının tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

TikTok hesabından paylaştığı görüntü olay oldu! Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürdü

Gece kulübünden video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, "Bu anneannenizi gece kulübüne götürmeniz için bir işaret" yazdı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Çelik'in TikTok hesabından paylaştığı o görüntüler kısa sürede binlerce görüntülenme ve yorum aldı. Görüntülere bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken bazıları ise destek verdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (4)

Misafir:

En hayırlı genç odur ki, ihtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak, gençlik hevesâtına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki, gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister, çocukçasına hevesât-ı nefsâniyeye tâbi olur.

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Sedat DOĞAN:

Eğlenmek yaşlı ve engellilerin de hakkı!

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aRMa 1979:

Sirf viral olmak için yapilan saçma sapan aktivite bu.

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Sabri:

iste zihniyet bu bar içki ortamı sigara vs neyse hayırlı bisey yapmazsınız

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