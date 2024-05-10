TikTok hesabından paylaştığı görüntü olay oldu! Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürdü

Bir TikTok kullanıcısının tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

Gece kulübünden video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, "Bu anneannenizi gece kulübüne götürmeniz için bir işaret" yazdı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Çelik'in TikTok hesabından paylaştığı o görüntüler kısa sürede binlerce görüntülenme ve yorum aldı. Görüntülere bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken bazıları ise destek verdi.