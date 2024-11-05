TikTok fenomeni, tedavi gördüğü hastanede son paylaşımlarını yaptıktan sonra hayatına son verdi
İngiltere'de ruh sağlığı sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören 20 yaşındaki TikTok fenomeni India Walker-Flynn, hastanede hayatını kaybetti. Annesi Victoria Walker'ın açıklamasına göre, hastane personeli hastalara sınırsız sosyal medya kullanımı izni verirken, çalışanlar da hastalarla TikTok videoları çekiyordu. Hastane yönetimi, hasta-aile iletişimi için sosyal medyaya izin verdiklerini ancak risk değerlendirmelerini gözden geçireceklerini açıkladı.
İngiltere'de yaşanan trajik olayda, ruh sağlığı sorunları nedeniyle hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden 20 yaşındaki TikTok fenomeni India Walker-Flynn'in annesi, hastane personeliyle ilgili şok edici gerçekleri ortaya çıkardı.
150 bin takipçisi olan ve ruh sağlığı konusunda farkındalık videoları çeken India'nın annesi Victoria Walker, "Kızımın hastanedeyken bile sınırsız sosyal medya kullanmasına izin verildi. Daha da kötüsü, hastane çalışanları hastalarla TikTok videoları çekiyordu. Bu kabul edilemez bir durum" dedi.
Hastane yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastaların aileleriyle iletişimde kalabilmeleri için sosyal medya kullanımına izin veriyoruz, ancak risk değerlendirme süreçlerimizi yeniden gözden geçireceğiz" dedi.
Anne Victoria son olarak şunları söyledi: "Kızım dünyayı gezmek, kendi işini büyütmek istiyordu. Sadece 20 yıl yaşadı ama o bile macera doluydu. Çok erken kaybettiğimiz bir ışıktı o..."
Bu trajik olay, ruh sağlığı kurumlarında sosyal medya kullanımının denetlenmesi ve hastaların daha yakından takip edilmesi gerektiği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.