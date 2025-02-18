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TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

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Manisa'da park halindeki tankere çarpan araçta bulunan Mehmet Ensar Özden ile Gizem Özmen hayatını kaybetti. Tanker şoförü gözaltına alınırken Gizem Özmen'in TikTok'ta "Lavinia Özmen" olarak tanınan fenomen olduğu ortaya çıktı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Mehmet Ensar Özden idaresindeki 34 FD 1236 plakalı otomobil, Kırkağaç gişeleri yakınlarında emniyet şeridinde park halinde olan 35 AVV 945 plakalı tankere çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Mehmet Ensar Özden ile yanındaki Gizem Özmen'in (24) öldüğü belirlendi.

TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TİKTOK FENOMENİYMİŞ

Tanker şoförü gözaltına alınırken, Gizem Özmen'in sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta "Lavinia Özmen" olarak tanınan fenomen olduğu ortaya çıktı. Sürücü Özden'in cenazesi önceki gün memleketi İstanbul'a, Gizem Özmen'in cenazesi ise İzmir'in Urla ilçesine gönderilip, toprağa verildi.

TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

"SESSİZ SAVAŞLARIN SESİ LAVİNİA" OLARAK TANINIYORDU

TikTok'ta geçen yıl "travma kasesi" notunu düştüğü bir çocukluk fotoğrafıyla yaşadığı zor günleri anlatan Gizem Özmen, fenomen haline geldi. Yaşadıklarını paylaşarak benzer durumdaki kadınlara destek olmayı amaçladığını belirten Özmen'in Instagram'da 22 bin, TikTok'ta 155 bin takipçi oldu. Özmen, son dönemde takipçilerinin hikayelerini anonim olarak yayınlıyor ve kendisini "Sessiz Savaşların Sesi Lavinia" lakabıyla tanıtıyordu.

TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Dindar genclik diye yola cıkıp bırak gencleri yaşlılarıda tiktokcu yaptılar ahlaksızlıklarıyla millet para kazanmaya calışıyor incisi cincisi alimi zalimi hepsi orda birtek devlet ytok niye halk uyusun onlarla uğraşsın bunlarda hamuduyla götürsün

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Rahmet dilerim.iki gencimizi kaybettik.

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