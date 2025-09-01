TİGAD'dan Can Taşkın'ın tutuklanmasına tepki: Basın özgürlüğü gasp ediliyor

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel, Nevşehir İl Temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi ve CT Haber Genel Yayın Yönetmeni Can Taşkın'ın tutuklanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Geçgel'in açıklaması şu şekilde:

"BASIN MENSUPLARININ KALEMİ SUSTURULMAK İSTENMİŞTİR"

"Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) olarak üzülerek ifade ediyoruz ki; Nevşehir İl Temsilcimiz, Yönetim Kurulu Üyemiz ve CT Haber Genel Yayın Yönetmeni Can Taşkın, yazdığı bir yazı nedeniyle tutuklanmıştır. Bugün ülkemizde "özgür basın" kavramı ne yazık ki sadece lügatlerde kalmış, uygulamada ise basın mensuplarının kalemi susturulmak istenmiştir. Oysa basın özgürlüğü; demokrasinin, ifade özgürlüğünün ve halkın doğru bilgi alma hakkının en temel şartıdır. Gazeteciler, toplumun gözü, kulağı ve dili olarak kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

"SUSTURULMAYA ÇALIŞILAN BİR GAZETECİ DEĞİL, GERÇEKLERİN TA KENDİSİDİR"

Can Taşkın'ın kaleme aldığı bir yazı, tutuklamayı gerektirmeyen bir içerikte olmasına rağmen kendisine uygulanan bu ağır yaptırım, akılla ve hukukla izah edilecek bir durum değildir. Susturulmaya çalışılan bir gazeteci değil, gerçeklerin ta kendisidir. Bugün Can Taşkın'ın başına gelenler, yarın başka bir gazetecinin, bir yazarın ya da vatandaşın başına gelebilir. Bu nedenle bu hukuksuz uygulamalara karşı sesimizi yükseltmek bir tercih değil, zorunluluktur.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, BİREYSEL BİR HAK OLMANIN ÖTESİNDE TOPLUMUN ORTAK DEĞERİDİR"

TİGAD olarak altını çiziyoruz: Basın özgürlüğü, bireysel bir hak olmanın ötesinde toplumun ortak değeridir. Gazetecilerin yazılarından ötürü cezaevine konulması, yalnızca basını susturmak değil, halkın haber alma hakkını da gasp etmektir. Adaletin ve hukukun üstünlüğüne güveniyoruz. Can Taşkın'ın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmasını ve basın özgürlüğü önündeki bu kara lekenin ortadan kaldırılmasını temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."