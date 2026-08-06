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Marmaris'te Ticari Yatta Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlikle Tahliye Edildi

Marmaris'te Ticari Yatta Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlikle Tahliye Edildi
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta yaralanan bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kıyıya çıkarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta bir vatandaşın yaralanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede bulunan Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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