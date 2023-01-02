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Ticari taksiye kaçak göçmen operasyonu: Bagajı açan polisler şaşkına döndü

3. Sayfa Haberleri

Rize'de polis ekipleri, bir ticari taksiye operasyon düzenledi. Takside yakalanan 8 kaçak göçmenden 2'si bagaj kısmından çıktı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ticari taksiye operasyon düzenledi. Alipaşa uygulama noktasında durdurulan taksinin içerisinde yolcu koltuğunda 6, aracın bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplamda 8 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Ticari taksiye kaçak göçmen operasyonu: Bagajı açan polisler şaşkına döndü

İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Ekiplerce taksi şoförü Ö.Ş. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. 8 Afganistan uyruklu şahıs ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Iğdır Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Ticari taksiye kaçak göçmen operasyonu: Bagajı açan polisler şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Göçmen Rize 3. Sayfa Güncel Haberler

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