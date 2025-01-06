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Teyzesinin Birikimini Çalan Yeğen Antalya'dan Çiçek Gönderdi

Teyzesinin Birikimini Çalan Yeğen Antalya'dan Çiçek Gönderdi
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Konya'da evinde kalan bir şahıs, teyzesinin birikimlerini çalarak 'Çalışmaya gideceğim' bahanesiyle Antalya'ya gitti. Teyzesine çiçek gönderen şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da evinde kaldığı ve teyzesinin birikimini çalarak "Çalışmaya gideceğim" bahanesiyle gittiği Antalya'dan teyzesine çiçek gönderen şahıs polis ekiplerince kaldığı apart evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Başak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda bulunan bir dairede çocukları ve yeğeniyle beraber yaşayan Şerife C., markete alışverişe gideceği sırada evde bulunan yeğeni Erkan A., "Antalya'ya çalışmaya gideceğim" diye evden ayrıldı. Bir süre sonra eve gelen Şerife C., birikim yaptığı paraları sakladığı odanın kapısını açık görmesi üzerine yaptığı kontrolde paralarının yerinde olmadığını fark etti. Şerife C., telefonla aradığı yeğeninden "Telefonum arızalı kapatmam lazım" cevabını alması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toplanan bilgiler sonrası şüpheli yeğen Erkan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Parasını çaldığı teyzesine çiçek gönderdi

Daha sonra parası çalınan Şerife C.'ye parasının bulunmasını beklerken yeğeninden "Çalışmaya gidiyorum" bahanesiyle gittiği Antalya'dan çiçek geldi. Bunun üzerine Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelinin gidebileceği adresleri tespit etmesi sonrası şahsın 2 gün önce Antalya'dan Konya'ya geldiği günlük apart bir evde kaldığını belirledi. Adrese yapılan baskında şüpheli yeğen yakalanarak gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Erkan A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"Bende panik atak var, korktum gidemedim"

Şüpheli Erkan A., emniyetteki ilk ifadesinde, "Yaklaşık 2 aydır teyzemin evinde kalıyorum. Teyzemin odasında para ve altın biriktirdiğini biliyorum ancak ben teyzemin paralarını almadım. Olay günü ben dışarıya çıktım bir süre sonra beni aradı ve 'Eve gel çabuk' dedi. Bende panik atak var, bir an koktum ve gidemedim. Ben gitmeyince benden şüphelenmiş, olayla ilgili bilgim yok" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan A., adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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