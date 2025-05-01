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Ters Yönde Giden Sürücüye 9 Bin Lira Ceza

Ters Yönde Giden Sürücüye 9 Bin Lira Ceza
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ters yönde seyrederken diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan automobil sürücüsüne 9.267 lira ceza kesildi. Olay, araç kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ters yönde giderek adeta ölüme davetiye çıkaran sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 TZ 244 plakalı Toyota marka otomobil, D-140 kara yolunda ters şeritten ilerledi. Bir sürücü, üzerine doğru gelen araca çarpmamak için son anda manevra yaptı. Araç sürücüsünün hem kendi hem de diğer sürücülerin canını ve hiçe sayarak, uyarılara aldırmadan yoluna devam ettiği anlar ise saniye saniye araç kamerasına kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, sürücüyü tespit etti. Şahsa, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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