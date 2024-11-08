Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi

İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ne geçtiğimiz hafta kayyum atanmasının ardından aynı kararın Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti Belediyeleri için de alınması birçok ilde protestolara neden oldu. Batman'da günlerdir süren protestolar bitmek bilmedi.

BATMAN BİR KEZ DAHA KARIŞTI

Şehirde terör örgütü PKK sempatizanları bir kez daha sokaklara indi. Polisle çatışan protestocular havai fişek attı. Protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ZİNCİR MARKETİ YAĞMALADILAR

Kayyumu bahane eden PKK sempatizanları bununla sınırlı kalmadı. Kentte bir zincir market şubesi, protestocuların hedefi oldu. Camlarını kırarak marketten içeri giren çok sayıda kişi marketi yağmaladı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 8 İLDE 140 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere toplam 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 75 hesap kullanıcısıyla ilgili adli işlemler başlatılmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, provokasyonlara gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" ifadeleri yer aldı.