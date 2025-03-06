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Terör örgütü PKK'nın yaraladığı astsubay 14 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

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2011 yılında terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan ve 14 yıldır bitkisel hayatta bulunan Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, önceki gün hayatını kaybetti. Çınar, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli iken 2011 yılında girilen çatışmada yaralanan ve o tarihten bu yana bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, dün hayatını kaybetti. Çınar için bugün Uncalı Kent Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

EŞİ VE KIZI YIKILDI

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, komutanlar ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Çınar'ın cenazesi toprağa verildi. Tören sırasında Çınar'ın eşi ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı.

Terör örgütü PKK'nın yaraladığı astsubay 14 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

Terör örgütü PKK'nın yaraladığı astsubay 14 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

Terör örgütü PKK'nın yaraladığı astsubay 14 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Allah (C.C.) gani gani rahmet eylesin. Saygılarımla.

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Haber Yorumlarıcsd zbn:

HERŞEYE YORUM YAPANLAR BURAYADA Bİ ALLAH RAHMET EYLESİN DESİN

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Haber YorumlarıBülent ŞEN:

ALLAH gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. 11 yıldır çekiyormuş ALLAH kurtarmış. Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun. İyi ki şu günleri görmedi. Bizim hakkımız var mı bilmem ama onun çok hakkı var bizde o helal eder inşallah...:(

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Allah şehidimize rahmet eylesin, nur içinde yatsın.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Allah Rahmet Eylesin..Simdiki Zamanda Severek ve Isteyerek Sehit Olmak Icin Insanlari Ister Istemez Tekrar Tekrar Dusunmeye Itiyorlar Gibi Sanki...

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