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Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Terör örgütü DEAŞ'ın bir sözcüsü tarafından yayınlanan ses kaydında terör örgütünün lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi'nin öldüğü açıklanarak, DEAŞ'ın yeni liderinin Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni olduğu duyuruldu.

Terör örgütü DEAŞ'ın liderinin öldüğü açıklandı. DEAŞ'ın bir sözcüsü tarafından yayınlanan ses kaydında terör örgütünün lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi'nin öldüğü açıklanarak, DEAŞ'ın yeni liderinin Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni olduğu duyuruldu.

DETAY VERMEDİLER

Ses kaydında, el-Haşimi'nin nerede ve nasıl öldüğüne dair detay verilmezken, çatışmada öldürüldüğü belirtildi. Terör örgütünün yeni lideri el-Hüseyni hakkında da fazla ayrıntı verilmeyen ses kaydında, el-Hüseyni'nin terör örgütü içinde kıdemli bir isim olduğu belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi öldürüldüEbu el-Hassan el-Haşimi

BAĞDADİ VE EBU İBRAHİM DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

DEAŞ'ın liderlerinden Ebu Bekir el-Bağdadi, Ekim 2019'da Suriye'nin İdlib kentinde, Ebu İbrahim el-Haşimi ise 3 Şubat'ta Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'e bağlı Atme kasabasında ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri tarafından bir eve yapılan baskında öldürülmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suriye İdlib 3. Sayfa Güncel Haberler

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