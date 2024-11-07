Tepkilerin odağındaki Gülben Ergen kendisine destek veren Gonca Vuslateri'nin mesajına kayıtsız kalmadı
Bugün başlayan Narin Güran davasında avukat, gazeteci ve STK'ların giremediği duruşma salonuna alınması nedeniyle tepki çeken ünlü şarkıcı Gülben Ergen'e sanatçı arkadaşlarından destek yağdı. Adliye koridorlarını inleten "Gülben dışarı, avukatlar içeri" protestolarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcıya oyuncu Gonca Vuslateri "Sana helal olsun" sözleriyle destek verirken Gülben Ergen de bu mesaja kayıtsız kalmadı.
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Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa