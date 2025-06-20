Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti

Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde temizlik yaptığı villanın havuzuna düşen 44 yaşındaki kadın, 2 gün süren tedavinin ardından hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 18 Haziran Çarşamba günü Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre; aile bütçesine katkı sağlamak için ev temizliğine 44 yaşındaki Havane Oy, villada temizlik yaptığı esnasında havuz kenarında çalışırken dengesini kaybetti. Sendeleyen kadın, havuza düştü. Yüzme bilmeyen kadın, bir süre sonra fark edilerek havuzdan çıkartıldı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır alan Havane Oy'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Server Gazi Devlet Hastanesine sevk etti.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hayati tehlikesi bulunan kadın, daha sonra PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesine nakil edildi. Talihsiz kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Havane Oy'un cenazesi, hastane morgundan alınarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Grup Başkanlığına getirildi. 1 çocuk annesi Oy'un cenazesinin bugün Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah rahmet eylesin... Rizkini kazanmak uzere calisirken vefa eden bir insan... Mekani cennet olsun ...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek

Savaş sürerken bir grup daha ABD'yi açık açık tehdit etti
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.