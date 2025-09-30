Haberler

Temizlik için gittiği fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Temizlik için gittiği fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Gaziantep'te çatısını temizlemek için gittiği fabrikada yaklaşık 9 metre yükseklikten düşen işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Akınal Sentetik Fabrikası'nda meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı temizlik şirketi ile fabrika çatısını temizlemeye gelen 33 yaşındaki İsmail Yırtıcı, bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 9 metre yükseklikten yere düştü. İsmail Yırtıcı ağır yaralanırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu kritik olan Yırtıcı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İsmail Yırtıcı, hastanedeki çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
