TEM'de feci kaza! Oğlunun sürdüğü tırın altında kalan baba, tekerleklerin arasına sıkışarak can verdi

TEM otoyolu Kaynaşlı gişelerinde saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada mola verdikten sonra Ankara istikametine gitmeye çalışan Miktat Erdoğan'ın(45) kullandığı tır, otoyolda yanlış istikamete giriş yaptı. Yol ayrımından İstanbul istikametine giren Miktat Erdoğan, Bolu Dağı tünel mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu fark ederek, geri manevra yaptı ve gişelerden çıkarak D-100 karayolunu kullanmak istedi.

GERİ MANEVRA YAPARKEN BABASINI EZDİ

Bu sırada yanında bulunan baba Niyazi Erdoğan (69), geri manevra yapmasına yardımcı olmak için tırın arkasına geçti. Geri manevra yapan sürücü Miktat Erdoğan gişelere dönünce tır inerek babasının araca binmesini bekledi. Araca gelmeyen babasını arayan sürücü, manevra yaptığı yerde babasının cansız bedeniyle karşılaştı.

TEKERLEKLERİN ARASINA SIKIŞARAK FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Niyazi Erdoğan'ın düşerek tır tekerlekleri arasına sıkıştığı ve yaklaşık 10 metre boyunca sürüklendikten sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Tır sürücüsü Miktat Erdoğan, olay yerinde sinir krizi geçirirken güçlükle sakinleştirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, sürücü Miktat Erdoğan gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa