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Kocaeli'de saman yüklü tırın römorkunda çıkan yangın mahalleyi sardı

Kocaeli'de saman yüklü tırın römorkunda çıkan yangın mahalleyi sardı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tırın römorkunda çıkan yangın, kuru otları tutuşturarak geniş alana yayıldı. Alevlerin bahçelere sıçraması üzerine birçok ev tedbiren tahliye edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu kenarında seyir halindeki saman yüklü tırın römorkunda başlayan yangın, kuru otların tutuşmasıyla geniş alana yayıldı. Alevlerin bahçelere sıçramasıyla bölgedeki birçok ev tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi ile TEM Otoyolu güzergahında seyir halindeki saman yüklü tırın römorkunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tırın römorkundan dökülen yanan samanların yol kenarındaki kuru otları tutuşturmasıyla alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

Yangının otoyol duvarına bitişik konumdaki evlere doğru ilerlemesi üzerine bölgede panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin bahçelere sıçraması nedeniyle bölgedeki birçok ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

Karayolları ekiplerinin güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattığı bölgede, vatandaşlar ve gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın, kontrol altına alındı. Olayda tırın römorku tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda çam ağacı ve yeşil alan zarar gördü.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangının ardından ekipler, bölgede uzun süre soğutma çalışması yürüttü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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