TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nda araçlarından inip tartışmaya başlayan bir çifte müdahale etmek isteyen motosiklet sürücüsü ile eşi, bıçaklı saldırının hedefi oldu. Olay saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Dün TEM Otoyolu'nda seyreden bir otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kadın arasında Eyüpsultan mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Otomobili yol kenarına park eden sürücü ve kadın aşağı inerek tartışmaya devam etti.

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

TARTIŞAN ÇİFTE MÜDAHALE ETMEK İSTERKEN DEHŞETİ YAŞADILAR

Bu sırada yanında eşi bulunan, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü durumu fark ederek tartışmaya müdahale etmek istedi. Motosikletini yol kenarına park eden sürücü ve eşi, elinde bıçak olan adam ve kadının yanına giderek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün müdahalede bulunmasına tepki gösterdi. Elindeki bıçakla, yanında eşi bulunan motosiklet sürücüsüne saldırmaya başladı. Eşini korumak isteyen kadın araya girdi. Ancak saldırgan, bıçakla motosikletliyi hedef almaya devam etti.

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

KADIN OLAN BİTENİ UZAKTAN İZLEDİ

Saldırganın tartıştığı kadın ise olup bitenleri uzaktan izledi. Müdahale etmeyen kadın, saldırganın motosiklet sürücüsüne saldırısı sona erdikten sonra yanına giderek onu otomobile yönlendirdi. Ardından birlikte geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştılar.

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ, SALDIRGAN KAÇTI

Bazı sürücüler de yaşananları fark edip araçlarını durdurarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Aynı dakikalarda yolda ilerleyen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri durumu fark ederek olay yerine geldi. Ancak saldırgan ve yanındaki kadın, geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı.

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

GÖRÜNTÜLER ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan o anlar bir aracın araç içi kamerasına yansırken, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı çalışmalar sürüyor.

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Galatasaray milli yıldıza da formayı giydirecek

Transferde büyük sürpriz! Milli yıldıza da formayı giydirecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Trabzonspor yeni sağ bekini resmen açıkladı

Transferi NFC teknolojisiyle açıkladılar! İşte Trabzon'un yeni yıldızı
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın

Dursun Özbek Mustafa Sarıgül'ün o teklifini kabul etti
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor

Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.