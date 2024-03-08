TEM'de araç çarpan 5 kişinin son görüntüleri; otobüsten inerken kameraya yansıdılar
İstanbul Tuzla TEM Otoyolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobile çarpan ve hayatını kaybeden 5 kişinin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Okur ailesi, kızlarının nikah töreni için İstanbul'dan Ankara'ya gitmiş, dönüşte otobüs firmasıyla seyahat ederken Tuzla'da otobüsten inmişlerdi. Karşıya geçmeye çalışırken bir otomobile çarptılar ve 5 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil ve otobüs sürücüleri tutuklandı.
Tuzla TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ölen 5 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı. 5 kişi, TEM kenarında otobüsten inerken güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik'ten Ankara'daki kızları Sıla Okur'un (19) düğünleri için yola çıkan Okur ailesi, İstanbul dönüşü otobüs firmasıyla seyahat ederken Kurtköy TEM Otoyolu'nda indi. Yolun karşısında geçmeye çalışan aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Ankara'daki kızları Sıla Okur'un nikah törenine katılan Okur ailesi, Pendik'ten 2 Mart tarihinde yola çıktı. Nikah töreninin ardından otobüs firmasıyla seyahat eden aile, İstanbul'a dönerken TEM Otoyolu Tuzla Mehmetçik Vakfı İstanbul istikametinde otobüsten indi. Kurtköy'deki evlerine 10 dakikalık mesafedeyken saat 01.00 sıralarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 kişilik aileye, Sultanbeyli istikametine seyir halinde bulunan Soner Kurt yönetimindeki 35 KD 5720 plakalı otomobil çarptı. Kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15), Ecrin Okur (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin otobüsten inmeden önceki son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay sonrası yayalara çarpan otomobil sürücüsü ile 5 kişiyi yol kenarında indiren otobüs sürücüsü tutuklanmıştı.