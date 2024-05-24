Tekirdağ Valiliği, Usulsüz İthalat İddialarına İlişkin Soruşturma Başlattı
Tekirdağ Valiliği, sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan usulsüz ithalat iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili tespitlerin valiliğe ulaşmasının ardından idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, Bakanlık Müfettişi talep edilerek Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.
Ferhat Akgün/ Tekirdağ - Tekirdağ Valiliği, bazı basın ve yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "usulsüz ithalat işlemleri" iddialarıyla ilgili bir açıklama yapma gereği duydu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili kurumların yaptığı tespitlerin valiliğe ulaşmasının ardından, acil olarak idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda, Bakanlık Müfettişi talep edilerek Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.
Açıklamada, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakanlık Müfettişleri tarafından titizlikle sürdürülen tahkikatların sonucu kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.