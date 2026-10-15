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Tekirdağ Emniyeti, ruhsatlı silah sahiplerine güvenli muhafaza çağrısı yaptı

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Tekirdağ Emniyeti, ruhsatlı silah sahiplerine güvenli muhafaza çağrısı yaptı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, ruhsatlı silah sahiplerine güvenlik çağrısında bulundu. Çağrıda çocukların ve yetkisiz kişilerin silahlara erişimini önlemek için silahların kilitli ve güvenli yerlerde muhafaza edilmesi, mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi istendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve yetkisiz kişilerin silahlara erişimini önlemek ve yaşanabilecek üzücü olayların önüne geçmek amacıyla ruhsatlı silah sahiplerine güvenlik çağrısında bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, silahların kilitli ve güvenli yerlerde muhafaza edilmesinin önemine dikkat çekildi. Silah sahiplerinin, çocukların ve yetkisiz kişilerin silahlara ulaşmasını engellemek için gerekli tedbirleri alması gerektiği vurgulandı.

"Güvenlik, sorumlulukla başlar"

Emniyet Müdürlüğü'nün bilgilendirmesinde, silah ruhsatı sahiplerinin mevzuattan doğan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Silah güvenliğinin sağlanmasının muhtemel kazaların ve istenmeyen olayların önlenmesinde önemli rol oynadığı belirtilen çağrıda, "Silah güvenliği hayat kurtarır" mesajı verildi.

Yetkililer, silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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