Tekirdağ'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz'da başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz günü başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Şarköy ilçesinde başlayan ve geniş bir alanı etkileyen yangının, görevlilerin kesintisiz ve yoğun çalışmaları sayesinde kontrol altına alındığı duyuruldu. Yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlardan bölgedeki herhangi bir olumsuz durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

Açıklamada, "Yangının kontrol altına alınması noktasında yoğun çaba sarf eden başta Orman Teşkilatımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, zor şartlarda canla başla mücadele eden fedakar itfaiye personeli ile diğer görevlilerimize ve daima yanımızda olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

Yangın bölgesinde tedbirlerin sürdüğü, bundan sonraki süreçte ise ormanların yeniden canlandırılması için topyekün çalışma yapılacağı vurgulandı. Açıklamanın sonunda "Geçmiş olsun Tekirdağ. Geçmiş olsun Türkiye" ifadeleri yer aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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