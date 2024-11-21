Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Kırkgöz Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırkgöz Mahallesi ile Esenler Mahallesi yolu güzergahında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin önünde seyreden otomobile çarpması sonrası karşı yönden gelen başka bir otomobil de kazaya karıştı.

Araçların büyük çaplı maddi hasara uğradığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ