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Tekirdağ'da Yaya Geçidinde Minibüsün Çarptığı 3 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'da Yaya Geçidinde Minibüsün Çarptığı 3 Kişi Yaralandı
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Tekirdağ'ın Rumeli Mahallesi'nde yaya geçidinden geçerken bir minibüsün çarptığı 3 kişi, 2'si çocuk, yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ'da yaya geçinden geçerken minibüsün çarptığı 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Rumeli Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde meydana geldi. Mekke Camii istikametine seyreden O.H. idaresindeki servis minibüsü, yaya geçidini kullanarak iki çocuğuyla birlikte el ele yolun karşısına geçen H.Y. isimli kadına çarptı.

Kaza sonrası savrulan anne H.Y. ile çocukları M.Y. ve A.Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü O.H. polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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