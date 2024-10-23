Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: Çok Sayıda Öğe Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 21 Ekim 2024'te gerçekleştirdiği operasyonlarda farklı ilçelerde uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik denetimlerde çeşitli suç unsurları ele geçirdi. Süleymanpaşa, Çerkezköy, Kapaklı ve Şarköy'de yapılan aramalarda bonzai, sentetik hap, silah ve kaçak alkol bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 21 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı bölgelerde uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik kontrollerde çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Süleymanpaşa, Çerkezköy, Kapaklı ve Şarköy ilçelerinde yapılan aramalarda sentetik hap, bonzai, silah ve kaçak alkol ele geçirildi. Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde O.A. ve M.P. isimli şahısların üzerinde 35 gram bonzai bulunurken, Kapaklı'da T.S. isimli şahsın üst aramasında 4 gram bonzai ele geçirildi. Şarköy'de ise K.K. isimli şahsın aracında yapılan kontrolde 37 adet sentetik hap bulundu. Ayrıca, Çorlu'da M.Y.'nin evinde yapılan aramalarda silahlar ve el yapımı alkol ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Süleymanpaşa Uyuşturucu Kaçakçılık Çerkezköy Güvenlik Politika Kapaklı 3-sayfa Şarköy

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi

'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi

 Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

"Geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın"
Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu

Yenidoğan çetesini çökerten savcı ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 23 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 23 Ekim Müge Anlı canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi maçları! 23 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Masterchef 23 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Resmi Gazete bugün (23 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Şahinbey, İslahiye, Nizip elektrik kesintisi listesi Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Kepez, Manavgat, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Ekim Çankaya, Mamak, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.