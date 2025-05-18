Tekirdağ'da Uyuşturucu Serası Operasyonu: Skunk Yetiştirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Serası Operasyonu: Skunk Yetiştirildi
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Şarköy'de bir evde yapılan operasyonda, giysi dolabı görünümündeki bir serada skunk yetiştirildiği tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı, biri tutuklandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir evde yapılan aramada, giysi dolabı görünümlü uyuşturucu serasında skunk yetiştirildiği ortaya çıkarıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde ikamet eden M.M.D. ve S.A. isimli şahısların evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin içerisindeki giysi dolabının iç kısmına iklimlendirme sistemi kurularak skunk üretimi yapıldığı tespit edildi.

Evde gerçekleştirilen detaylı aramada iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 18 kök skunk bitkisi, 532 gram skunk, 5,20 gram skunk tohumu, 1 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet öğütme aparatı, 2 adet fan, 1 adet LED aydınlatma lambası, 17 litre bitki besleyici gübre, 1 adet 3 metrelik seyyar kablo, 5 metre havalandırma borusu, 4 adet kumaş saksı, 1 adet vantilatör, 1 adet dijital termometre, 1 adet mekanik zaman saati, 1 adet nem ölçer ve 1 adet pH ölçer ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Gözaltına alınan M.M.D. tutuklanırken, S.A. ise serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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